Милитаристские амбиции польских властей выходят на новый уровень. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна идти к созданию собственного ядерного оружия, несмотря на международные нормы.

По его словам, он лично является большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту. Такие намерения Навроцкий связывает с тем, что страна якобы находится в условиях напряженности и даже на грани конфликта.