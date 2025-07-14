Велаяти: Иран не согласится на переговоры с США при условии отказа от урана

Тегеран не согласится на ведение переговоров с Вашингтоном, если США сохранят условие отказа исламской республики от обогащения урана, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти, сообщает РИА Новости.

"Мы не возражаем против переговоров (с США - ред.) без предварительных условий и при сохранении красных линий, (обозначенных - ред.) Исламской Республикой. Они (США - ред.) говорят, что Иран должен прекратить обогащение (урана - ред.), в то время как это (возможность продолжать обогащение - ред.) - одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определённо не состоятся", - приводит слова советника иранского лидера агентство ISNA.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтону нужно признать ответственность за ошибки и продемонстрировать изменение в поведении, прежде чем Тегеран возобновит с ним переговоры.

В интервью газете Monde, отвечая на вопрос о готовности возобновить переговоры с американской стороной, он указал на то, что именно США прервали их, чтобы провести атаки на Иран. На вопрос, планируются ли переговоры с Вашингтоном в ближайшие дни, Аракчи указал на то, что дипломатические обмены ведутся через посредников, однако формат дискуссий может поменяться. Как считает министр, Тегеран имеет право потребовать компенсации за ущерб от американских атак.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.