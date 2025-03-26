Великобритания попытается сорвать договоренности России и США по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам, пишет РИА Новости со ссылкой на "Страна.ua".

Поводом стала публикация в Times о том, что Москва якобы получит от такого соглашения гораздо больше, чем Киев.

"Очевидно, они отражают недовольство западной "партии войны", оплотом которой считается Лондон, первыми шагами к перемирию в Украине. И эта партия, вполне возможно, попытается данные шаги сорвать", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что для подключения российских банков к SWIFT нужно решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить британские страховые компании, которые считаются крупнейшими операторами рынка.

"Поэтому, вероятно, негативные публикации в британских СМИ имеют целью не допустить, чтоб ЕС и Британия пошли на снятие (или ослабление) санкций, даже если это потребует от них Трамп", - пишет издание.

Либо, как вариант, подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в том или ином качестве европейцев и британцев, добавляет "Страна.ua".

На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США обе стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.