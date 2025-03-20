Великобритания создает коалицию желающих помочь Украине

Чтобы не остаться незамеченными в переговорном процессе, Британия создает коалицию желающих помочь Украине.

По данным Times, 20 марта руководители оборонных ведомств встретятся в Лондоне, чтобы обсудить "в деталях", где должны быть развернуты миротворческие силы.

Как отмечает издание, около 6 стран, включая Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы направить в Украину до 30 тысяч военнослужащих.