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Великобритания создает коалицию желающих помочь Украине
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Чтобы не остаться незамеченными в переговорном процессе, Британия создает коалицию желающих помочь Украине.
По данным Times, 20 марта руководители оборонных ведомств встретятся в Лондоне, чтобы обсудить "в деталях", где должны быть развернуты миротворческие силы.
Как отмечает издание, около 6 стран, включая Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы направить в Украину до 30 тысяч военнослужащих.
Военная помощь Киеву 20 марта будет обсуждаться и на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Планируют затронуть вопрос ускоренного принятия Украины в сообщество. Однако Венгрия намерена выступить против. Об этом заявил премьер страны. Виктор Орбан также подчеркнул, что Будапешт против общего кредита ЕС для перевооружения Европы.