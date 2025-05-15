Венгрия будет голосовать против продления Евросоюзом льгот для сельского хозяйства Украины

Венгрия намерена проголосовать против продления Европейским союзом разрешения на беспошлинный ввоз продукции сельского хозяйства из Украины, срок действия которого истекает 5 июня. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Он предупредил, что Будапешт выступает против пролонгации льгот ЕС для украинских сельхозпроизводителей. "Венгрия не будет голосовать в поддержку дальнейшего освобождения Украины от уплаты таможенных пошлин" на аграрную продукцию, сказал глава МИД в видеообращении на телеканале М1.

По словам Сийярто, беспошлинные поставки украинских товаров на европейский рынок наносят серьезный ущерб местным фермерам. "Украина направляет на сельскохозяйственные рынки стран ЕС, в том числе Венгрии, некачественные продукты, которые содержат ГМО и опасны для здоровья", - отметил министр. Он призвал Еврокомиссию "встать, наконец, на сторону европейцев, а не Украины".

Правительство Венгрии уже неоднократно заявляло, что европейские фермеры несут большие потери из-за поставок в Европу украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам. Принятое в 2022 году решение ЕС об отмене таможенных пошлин и квот на импорт аграрных товаров из Украины нанесло серьезный ущерб странам Восточной Европы. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных экспортных рынков.

Осенью 2023 года страны Восточной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции из Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия в одностороннем порядке оставила в силе эмбарго и распространила его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе на крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Венгерские власти заявили, что будут сохранять эмбарго столько, сколько потребуется для защиты их фермеров.