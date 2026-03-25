Венгрия прекратит поставки газа в Украину до возобновления работы "Дружбы"

Венгрия прекращает поставки газа в Украину, пока не будет возобновлен транзит нефти по "Дружбе". Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он подчеркнул: "Для того чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии в Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ".

Рискует лишиться сжиженного природного газа и Евросоюз, если не выполнит условия торгового соглашения, подписанного в августе 2025 года. Речь идет о поставках из Соединенных Штатов. Такое предупреждение сделал постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер.

Дипломат прямо связал перспективы энергоснабжения Европы с ратификацией соглашения, которое предусматривает обложение всего европейского экспорта в США тарифами в 15 %.

Паздер предупредил, что Евросоюз столкнется с серьезными последствиями, если Европарламент в третий раз отложит ратификацию или попытается добавить в документ дополнительные оговорки.