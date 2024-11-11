Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро Украине

Венгрия на заседании глав МИД стран Евросоюза заблокировала выделение 6,5 млрд евро на военную помощь Украине.



Будапешт также не поддержит отправку в Киев координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных.



Как заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, на заседании предпринимались "последние отчаянные попытки придать импульс" продолжению вооруженного конфликта в Украине.



Главами МИД было решено с 1 января направлять Украине помощь в размере 1,5 млрд долларов ежемесячно. Всего Евросоюз планирует выделить 50 млрд евро финансовой помощи Киеву до 2027 года.