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Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро Украине
Венгрия на заседании глав МИД стран Евросоюза заблокировала выделение 6,5 млрд евро на военную помощь Украине.
Будапешт также не поддержит отправку в Киев координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных.
Как заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, на заседании предпринимались "последние отчаянные попытки придать импульс" продолжению вооруженного конфликта в Украине.
Главами МИД было решено с 1 января направлять Украине помощь в размере 1,5 млрд долларов ежемесячно. Всего Евросоюз планирует выделить 50 млрд евро финансовой помощи Киеву до 2027 года.
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