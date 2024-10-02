Верховный лидер Ирана: Конфликты на Ближнем Востоке прекратятся, когда из региона уйдут США и Европа

IRNA

Конфликты на Ближнем Востоке прекратятся после того, как из региона уйдут США и европейские страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает БЕЛТА.

Верховный лидер Ирана считает, что все проблемы и конфликты на Ближнем Востоке, в том числе сложившиеся ситуации в секторе Газа и Ливане, вызваны "присутствием тех, кто призывает к миру и спокойствию в регионе, то есть Соединенных Штатов и некоторых европейских стран".

"Присутствие тех, кто отклоняется от мира в регионе и говорит ложь, является главной причиной проблем в регионе", - сказал он.

По его мнению, если США и страны Европы уйдут из региона, конфликты, войны, столкновения полностью исчезнут, и страны Ближнего Востока смогут "управлять собой и своим регионом, жить вместе в мире, здоровье и благополучии".