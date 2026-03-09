3.72 BYN
Вильнюс обвиняет Латвию и Польшу в перехвате грузопотока
Автор:Редакция news.by
Вильнюс жалуется на соседей. Выяснилось, что Латвия и Польша "съедают" литовский кусок транзитного "пирога".
Как заявили в Международном альянсе транспорта и логистики, Литва теряет значительную часть логистического рынка и рискует исчезнуть с карты этого сектора из-за застрявших в Беларуси грузовиков.
Сейчас весь поток и все доходы (таможенные сборы, платежи в терминалах и прочее) достаются Латвии и Польше. При этом оборот автомобильных перевозок с востоком оценивается в 100 млн евро, а логистический и транспортный сектор Литвы из-за кризиса с грузовиками уже потерял более 50 млн евро.