Вильнюс обвиняет Латвию и Польшу в перехвате грузопотока

Как заявили в Международном альянсе транспорта и логистики, Литва теряет значительную часть логистического рынка и рискует исчезнуть с карты этого сектора из-за застрявших в Беларуси грузовиков.

Сейчас весь поток и все доходы (таможенные сборы, платежи в терминалах и прочее) достаются Латвии и Польше. При этом оборот автомобильных перевозок с востоком оценивается в 100 млн евро, а логистический и транспортный сектор Литвы из-за кризиса с грузовиками уже потерял более 50 млн евро.