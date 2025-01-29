Вице-премьер Сербии: Проходящие в стране студенческие протесты организованы западными спецслужбами

Проходящие в Сербии студенческие протесты, поддерживаемые оппозицией, организованы западными спецслужбами по сценарию цветных революций для свержения власти в стране. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, сообщает ТАСС.

"Несомненно, что события в Сербии организованы по модели цветных революций, подобных тем, которые проводились в Украине, Грузии, Беларуси, Китае, а теперь запускаются и в Словакии. Западные разведывательные службы инициировали, организовали и финансировали происходящее в Сербии с целью свержения правительства страны, и им это удалось, но они пока не смогли свергнуть президента Вучича и поставить под угрозу парламентское большинство", - сказал он.

"Помимо работы сербских спецслужб, барьером против цветных революций является убежденность большинства сербов в том, что власть не может сменяться на улицах, а Сербия не должна повторить "майдан". Нам также помогает осознание того, что везде, где победили цветные революции, народ подвергался грабежу, а государство и нация - предательству", - подчеркнул Вулин.