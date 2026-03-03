Власть картелей: как охота США на наркобаронов обернулась хаосом для Мексики и Штатов

Куба - следующая, об этом открыто говорят политики приближенные к Дональду Трампу. Ястреб с цветным оперением, сенатор США Линдси Грэм заявил о подготовке к смене режима в Гаване. Им займутся сразу же после Ирана.

Белый дом последовательно продвигает концепцию "Монро", которая устанавливает их главенствующее положение в Западном полушарии, но хотеть - не значит иметь возможность. 250-летний гегемон едва способен держать во внимании сразу несколько задач: проморгал он и кризис в Мексике - наркокартели показали, кому принадлежит власть в стране.

В штате Халиско мексиканские спецподразделения, вооруженные разведданными из США, настигли одного из самых разыскиваемых преступников местной и даже мировой меры. Очередной пример достижения своей цели не своими руками.

Клаудия Шейнбаум, президент Мексики:

"Американские войска не участвуют в операции. Как мы уже неоднократно говорили, мы активно обмениваемся информацией. Взаимопонимание с США в основном строится на обмене разведывательными данными. В данном случае правительство США предоставило информацию и даже выпустило разведывательный отчет, но вся операция, от планирования до реализации, находится в ведении федеральных сил, в данном случае - министра национальной обороны".

Клаудия Шейнбаум, президент Мексики

Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, - лидер картеля "Новое поколение Халиско", был смертельно ранен в перестрелке и скончался по пути в Мехико. Триумф для властей обернулся хаосом для всей страны: картель ответил волной насилия.

Фото: Минская правда

Факт В Мексике действуют четыре крупных картеля: Синалоа, Лос-Сетас, Гольфо и "Новое поколение Халиско" и дюжина помельче.

Они не просто торгуют наркотиками: это мини-государства с собственной разведкой, спецназом, пиар-отделами и жесткими, порой жестокими правилами.

Бывшие военные и полицейские пополняют их ряды, создавая профессиональные структуры. Картели собирают "налоги", вербуют людей, контролируют территории, где их власть соперничает с государственной.

Они обладают обширной сетью во многих странах: США не исключение, а скорее пример того, какими могут быть сети - живучими, приспособленными к длительному подпольному существованию, всеохватывающими, въедающимися в саму структуру общества или даже ее формирующими. Поэтому Вашингтон не остановился, устранив Эль Менчо, взялся за лидеров других картелей.

Адам Гордон, прокурор штата Калифорния (США):

"Мы предъявляем новое обвинение Рене Арсате, печально известному как "Ла Рана", крайне жестокому главарю картеля Синалоа, который в течение 15 лет контролировал наркокоридор Тихуаны силой и страхом. Мы также объявляем, что государственный департамент США предлагает до 5 млн долларов каждому за информацию, связанную с ним и его братом, известным как Ахиллес".

Адам Гордон, прокурор штата Калифорния (США)

Существует большая вероятность возникновения новых волн насилия, только на этот раз беспорядки поднимут представители Синалоа. Их послужной список и возможности не менее примечательные, чем у "Нового поколения Халиско".

Ванда Фельбаб-Браун, исследователь преступности и конфликтов:

"Если не будет четкой линии преемственности в картеле "Новое поколение Халиско", мы можем увидеть много конфликтов внутри группировки, ее расслоение. И сценариев много".

Ванда Фельбаб-Браун, исследователь преступности и конфликтов

Неожиданное последствие американских разборок в Мексике - отток латиноамериканских наемников (из Мексики, Колумбии, Бразилии) с фронта в Украине. Они воевали на стороне ВСУ в среднем за 3 тыс. долларов в месяц, но теперь картели предлагают до 15 тыс. в зависимости от так называемой должности - места в криминальной иерархии.

В картеле "Халиско" уже числится (по разным оценкам) 30 тыс. бойцов с боевым стажем из Сирии, Ливии и Украины. Передовики картелей специально ездили в Украину за обучением эксплуатации FPV-дронами и тактиками РЭБ. Их адаптировали под выполнение задач как в Мексике, так и с прицелом на США.

Дроны со взрывчаткой стали нормой: "Новое поколение Халиско" использует их для бомбардировок конкурентов, неугодных, представителей власти или конкурентов среди представителей власти.

Самое примечательное что, до 70 % оружия, изъятого у картелей, - это несостоявшиеся поставки в Украину. И еще одна цифра: 80 % тех же вооружений - американского производства. С подачи США и оружием из США.

оружие

Смерть Эль Менчо - не конец, а катализатор. Картели эволюционируют, наркоторговля выходит из тени, контролируя территории.

Глобальная оргпреступность стирает границы между преступлением и войной, в ходе которой решается, чья власть восторжествует - государства или криминальных империй, а также где между ними проходит разграничение, явно указывающее на отличия.

О том, как Иран потопил символ величия США и заслужил восхищение мира, смотрите в программе "Тренды".