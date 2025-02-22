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Власти Латвии решили повесить на границе наших двух стран еще один дополнительный замок
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32025-02-22T12:28:17.000000Z00
Власти Латвии решили повесить на границе наших двух стран еще один дополнительный замок, который сделает эту границу практически непреодолимой для рядовых граждан. До 17 марта правительство обещает подготовить решение о полном прекращении автобусного сообщения: для рейсового и маршрутного транспорта из любых стран границу предполагается закрыть. Аргумент в пользу этого запрета один: латвийцы посещают Беларусь, а это чревато рисками. Соседи катаются в нашу страну за продуктами - очевидно, что личный опыт гарантирует им симпатию к Беларуси более сильную, чем любая вербовка КГБ, которой так опасается официальная Рига.