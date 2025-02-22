Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПрезидентОбществоЭкономикаПолитикаТехнологииРегионыПроисшествияКультураЗдоровьеСпортВ миреКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти Латвии решили повесить на границе наших двух стран еще один дополнительный замок

Власти Латвии решили повесить на границе наших двух стран еще один дополнительный замок, который сделает эту границу практически непреодолимой для рядовых граждан. До 17 марта правительство обещает подготовить решение о полном прекращении автобусного сообщения: для рейсового и маршрутного транспорта из любых стран границу предполагается закрыть. Аргумент в пользу этого запрета один: латвийцы посещают Беларусь, а это чревато рисками. Соседи катаются в нашу страну за продуктами - очевидно, что личный опыт гарантирует им симпатию к Беларуси более сильную, чем любая вербовка КГБ, которой так опасается официальная Рига.

Латвия