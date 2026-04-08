Власти Молдовы заморозили строительство дорог и мостов - непонятно, по каким ценам считать

Ближневосточный конфликт заставил правительство Молдовы заморозить все инфраструктурные проекты. Об этом заявил вице-премьер Молдовы, министр инфраструктуры и регионального развития. Остановлены тендеры в том числе на строительство 210 км дорог и восьми новых мостов.

По словам вице-премьера, на данный момент неясно, по каким ценам считать топливо и стройматериалы. Это приводит к тому, что экономические агенты не могут выполнить свои обязательства. Для того чтобы все начатые проекты были закончены, потребуется пересмотреть цены на уже заключенные договоры, исходя из рыночных реалий.