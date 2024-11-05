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Власти Румынии проверят законность расходов на агитацию Джорджеску
Совет нацбезопасности Румынии начинает масштабную проверку предвыборной кампании одного из кандидатов.
Информагентства сообщили, что Соединенные Штаты выразили Бухаресту свою обеспокоенность возможным изменением прозападного курса страны, что может случиться по итогам второго тура президентских выборов, если победит евроскептик Кэлин Джорджеску.
Тотчас же румынский СНБ объявляет о начале масштабной проверки того, как этот кандидат вел агитацию и где взял на нее деньги. Особенно интересует нацбезопасность агитационная кампания Джорджеску в TikTok.
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