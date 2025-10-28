Власти Украины могут прекратить выплату зарплат чиновникам и пенсий

В Украине могут прекратить выплату зарплат чиновникам и пенсий, если до весны 2026 года Киев не получит финансовую помощь от Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на испанскую газету El País и источники в ЕС.

По версии газеты, Европа ищет способы удержать Киев на плаву и Еврокомиссия готовит документ с вариантами, каким образом это сделать. Брюссель должен действовать в сжатые сроки, чтобы представить государствам - членам предложение, которое позволит им принять решение о финансировании Киева на декабрьском саммите, пишет издание. По его данным, Киеву потребуется не менее 130 млрд евро в ближайшие годы.

Газета утверждает, что, помимо возможного использования замороженных российских активов, есть два других варианта помощи Киеву: выделение средств из бюджетов стран ЕС, что сложно, и выпуск еврооблигаций для Украины, но с этой опцией не согласны, в частности, Германия и Нидерланды. В связи с этим Брюссель переформулирует свое предложение по российским активам, чтобы убедить Бельгию, которая хочет, чтобы к их использованию присоединились страны G7. "Бельгийское правительство опасается, что ЕС станет первым и единственным, кто сделает шаг для использования российских активов", - заявил источник в ЕС.