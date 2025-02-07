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Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться в мае
В Сербии в случае отказа формирования нового правительства в мае могут состояться внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил президент страны.
Александр Вучич подчеркнул, что парламенту необходимо утвердить заявление об отставке действующего правительства и его председателя до 17-18 февраля. Это запустит 30-дневный срок для формирования нового кабмина или проведения выборов. Новое правительство должно быть создано до 19-20 марта.
Запад не оставляет попыток устроить цветную революцию в Сербии. Ранее по стране прокатились массовые студенческие протесты. На их фоне сербский премьер официально подал в отставку. А президент страны Вучич подтвердил причастность к демонстрациям западных спецслужб.