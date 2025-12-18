ВНС - в центре внимания ведущих медиа

Всебелорусское народное собрание - в центре внимания и мирового медиасообщества. Обсуждения вышли далеко за пределы нашей страны. Интерес к освещению выразили десятки зарубежных СМИ и информагентств. В их числе - Associated Press, Reuters, France-Presse.

Информационные ресурсы обратили внимание на яркие высказывания главы государства и по традиции разобрали выступление Президента на цитаты. Материалы опубликованы на русском, арабском, немецком и английском языках. Так, Reuters, AFP и "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление Александра Лукашенко информируют, что российский ракетный комплекс «Орешник» уже находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство. Эту новость цитируют французские и немецкие СМИ (в их числе Le Monde, Spiegel, FAZ). Похожие материалы вышли также на американских порталах Newsweek, US News и британском Global Banking & Finance. Слова белорусского лидера - традиционно в центре внимания российских СМИ.

РИА Новости вынесло в заголовки слова Александра Лукашенко о том, что он «не будет продавать страну американцам». В публикации акцент сделан на его жесткой риторике и обвинениях оппозиции, которая, по его словам, стремится «сдать экономический суверенитет под внешнее управление» и развалить экономику. ТАСС и РБК цитируют заявления о стратегическом сотрудничестве с Россией и совместных мерах обороны в рамках ОДКБ, подчеркивая союзнический характер отношений.