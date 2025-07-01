Во Франции из-за аномальной жары будет закрыто более 1,3 тыс. школ

Более 1,3 тыс. государственных школ во Франции будет закрыто 1 июля из-за крайне жаркой погоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".

"Около 1350 государственных школ из 45 тыс. будет частично или полностью закрыто во вторник, 1 июля. Количество школ, которые планируется закрыть, в понедельник удвоилось из-за прогнозируемой аномальной жары", - сообщается в материале.

Метеорологическая служба днем ранее объявила "красный" уровень опасности в 16 департаментах страны, включая Парижский бассейн. Ожидается, что 1 июля станет самым жарким днем этого периода: в этот день температура в некоторых местах может достигнуть 41 градуса по Цельсию.