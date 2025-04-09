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Во Франции задержан сотрудник МИД России
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В аэропорту Франции погранслужба без указания обвинений задержала сотрудницу Министерства иностранных дел России. У нее изъяли компьютер и телефон. Отмечается, что при этом Парижем не была вовремя выдана виза.
В МИД России вызван французский посол в Москве, сообщают в пресс-службе ведомства.
Остаются не ясными статус и цель пребывания задержанной: действия французских властей могут стать вопиющим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает дипломатов и сотрудников диппредставительств от юрисдикции принимающего государства.