Элитам ЕС нужно продолжение войны, чтобы остаться у власти. Об этом заявил американский военный теоретик Дуглас Макгрегор. По его словам, в европейских странах все большую популярность набирают правые и ультраправые. Эти партии выступают против войны, стремятся к восстановлению хороших отношений с Россией, и простые люди их поддерживают.

"Для Мерца, Макрона, Стармера и их союзников наступает критический момент. Им необходимо найти способ поддерживать войну, иначе их ждет крах. Если случится чудо, и на фронте установится мир, их положение станет катастрофическим. Если Зеленский внезапно покинет страну или его и его соратников постигнет несчастный случай, это будет их концом. Они теряют остатки доверия, а рейтинги Макрона и Мерца остаются на уровне 30 %, у Стармера, вероятно, еще ниже. Их судьба предрешена. Когда у них больше нет шансов на выживание, они создают иллюзию кризиса и угрозы, чтобы избежать полного краха. Именно так действуют эти политики".