Военный журналист Литовкин: Ставка Трампа на молниеносную войну с Ираном провалилась

"Трамп и его окружение плохо просчитали последствия их агрессии против Ирана. У него большие запасы различных ракет меньшей, средней, даже большой дальности, тяжелых ракет и очень хорошая система программирования у этих ракет. Они высокоточные. У Ирана есть сверхзвуковые ракеты, есть даже гиперзвуковые ракеты, которых, кстати, у Соединенных Штатов и Израиля нет. Поэтому урон, который он приносит Израилю и Соединенным Штатам, я имею в виду удары по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, не только на Ближнем Востоке, даже в районе Турции, - это очень ощутимые удары. А Иран показывает удивительные чудеса стойкости, отваги и готовности сражаться до последнего иранца. Так что легкой прогулки для Трампа не случилось".