Военные учения "Решительный воин" в Латвии: главная активность возле границы Беларуси

В Латвии - как в столице, так и в пограничных регионах страны - развернутся военные учения, которые стартуют сегодня и продлятся до 10 ноября. В маневрах "Решительный воин" принимает участие многонациональная бригада НАТО.



Граждан предупреждают, что по дорогам и улицам городов будет передвигаться тяжелая военная техника, в связи с чем населению предлагают без особой необходимости не выезжать сегодня из дома. Основная армейская активность будет возле границы с нашей страной: легенда предполагает, что отрабатываться будут не только оборонительные, но и контратакующие удары. Фактически речь о сценарии интервенции.