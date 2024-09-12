Вооруженный мужчина пытался пройти на митинг Трампа в Калифорнии

В США, возможно, пресечена третья попытка покушения на Трампа. Мужчина с дробовиком и пистолетом пытался пройти на митинг кандидата в президенты в Калифорнии.

Местная полиция остановила 49-летнего жителя Лас-Вегаса примерно в четверти мили от места проведения мероприятия. С собой у него были поддельный VIP-пропуск и удостоверение прессы, а еще заряженное ружье, пистолет и магазин с патронами.

По словам шерифа округа Риверсайд, мужчина был членом правой антиправительственной организации. Позже задержанного отпустили под залог в 5 тысяч долларов.