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Вооруженный мужчина пытался пройти на митинг Трампа в Калифорнии
В США, возможно, пресечена третья попытка покушения на Трампа. Мужчина с дробовиком и пистолетом пытался пройти на митинг кандидата в президенты в Калифорнии.
Местная полиция остановила 49-летнего жителя Лас-Вегаса примерно в четверти мили от места проведения мероприятия. С собой у него были поддельный VIP-пропуск и удостоверение прессы, а еще заряженное ружье, пистолет и магазин с патронами.
По словам шерифа округа Риверсайд, мужчина был членом правой антиправительственной организации. Позже задержанного отпустили под залог в 5 тысяч долларов.
Как отметили в ФБР, там не считают инцидент в Калифорнии покушением.
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