Война как доходный бизнес: сын Трамп заявил, что деньги Запада - главная помеха для мира в Украине

"Этим летом я был в Монако. Мы катались по окрестностям, в среднем за день 50 % суперкаров, таких как Bugatti, Ferrari и т.д., имели украинские номера. Как вы считаете, на них действительно честно заработали в Украине? Я был в Украине 20 лет назад. Не то чтобы в этой стране изобилие богатств. Но сейчас вы видите, как второго человека страны арестовывают за кражу сотен миллионов долларов, богатые сбежали и оставили воевать тех, кого считают крестьянами, и не видят никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается, они их крадут".