3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Война как доходный бизнес: сын Трамп заявил, что деньги Запада - главная помеха для мира в Украине
Конец спонсированию киевского режима - одно из главных условий завершения конфликта. Старший сын Трампа на форуме в Дохе отметил, что доступ к иностранному финансированию соблазняет украинские власти продолжать боевые действия и отказываться от вариантов мирного урегулирования.
Денежные транши Запада стали чуть ли не единственным способом обогащения киевской верхушки. Пока этот кран не перекрыт, простые украинцы будут погибать за возможность и дальше наживаться на конфликте.
Дональд Трамп-младший, американский бизнесмен:
"Этим летом я был в Монако. Мы катались по окрестностям, в среднем за день 50 % суперкаров, таких как Bugatti, Ferrari и т.д., имели украинские номера. Как вы считаете, на них действительно честно заработали в Украине? Я был в Украине 20 лет назад. Не то чтобы в этой стране изобилие богатств. Но сейчас вы видите, как второго человека страны арестовывают за кражу сотен миллионов долларов, богатые сбежали и оставили воевать тех, кого считают крестьянами, и не видят никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается, они их крадут".
Трамп-младший также отмечает, что главарь киевского режима закрывает глаза на коррупцию в верхушке украинской власти, поскольку осознает отсутствие перспектив переизбраться на второй срок.