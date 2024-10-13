Война на Ближнем Востоке спровоцирует мировой энергетический кризис - МИД Ирака

Фуад Хусейн. Фото AP Photo

Широкомасштабная война на Ближнем Востоке спровоцирует мировой энергетический кризис. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи в Багдаде, пишет ТАСС.

Фуад Хусейн уверен, что это крайне негативно скажется на экспорте энергоносителей и мировом судоходстве, чем спровоцирует глобальный энергетический кризис. Он отметил, что власти Ирака считают недопустимым использование территории своей страны для ударов по соседним государствам, включая Иран.