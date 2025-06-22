"Время молиться о мире": в Вашингтоне отреагировали на атаку США на Иран

Представитель Республиканской партии (США) Майк Ли призвал "молиться о мире" после атаки Америки на Иран, произошедшей в ночь на 22 июня, пишет РИА Новости .

" Сейчас время молиться о мире ", - прокомментировал Ли заявление американского президента Дональда Трампа об атаке на Иран.

Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться закончить эту войну. Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои обогащенные ядерные материалы в безопасное место.