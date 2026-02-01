Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Встреча Украины, России и США в Абу-Даби переносится на 4-5 февраля

Запланированная на 1 февраля встреча Украины, России и США в Абу-Даби не состоится. Трехсторонние переговоры переносятся на 4-5 февраля, сообщают СМИ.

По данным Reuters, Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона о мирных переговорах и надеется на новые встречи на следующей неделе.

Вместе с тем он заявил о желании вести лично переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Прямой диалог, по словам Зеленского, является ключевым условием для обсуждения территориальных вопросов.

Разделы:

В мире

Теги:

УкраинаСШАпереговорыРоссия