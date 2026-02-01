Встреча Украины, России и США в Абу-Даби переносится на 4-5 февраля

Запланированная на 1 февраля встреча Украины, России и США в Абу-Даби не состоится. Трехсторонние переговоры переносятся на 4-5 февраля, сообщают СМИ.

По данным Reuters, Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона о мирных переговорах и надеется на новые встречи на следующей неделе.