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Вступление Украины в ЕС приведет к подлинной катастрофе, полагают эксперты

Ускоренное вступление в ЕС не принесет пользы никому. Такую статью публикует Издание Politico. Накануне появились слухи, что Киеву предложат членство уже в будущем году. Эксперты полагают, что это приведет к подлинной катастрофе.

Мало того, что Украина является чуть ли не планетарным рекордсменом в области коррупции, так страна еще заражена и неуважением к закону, а также ультраправыми идеями. Насилие, творимое радикалами, вполне может перекинуться на ЕС.

Плюс, интеграция Украины потребует колоссальных финансовых вложений, эта тяжесть грозит оказаться для Европы непосильной.

Автор Politico выражает сомнение в скором присоединении Киева к ЕС, правда, публицист исходит из того, что европолитикам не вполне еще чужд здравый смысл.

ЕСУкраина