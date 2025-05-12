Ускоренное вступление в ЕС не принесет пользы никому. Такую статью публикует Издание Politico. Накануне появились слухи, что Киеву предложат членство уже в будущем году. Эксперты полагают, что это приведет к подлинной катастрофе.



Мало того, что Украина является чуть ли не планетарным рекордсменом в области коррупции, так страна еще заражена и неуважением к закону, а также ультраправыми идеями. Насилие, творимое радикалами, вполне может перекинуться на ЕС.

