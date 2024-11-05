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ВСУ пытались в Селидово повторить провокацию в Буче
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В Минске начали устанавливать самую большую елку
Современное образование. Новую лабораторию цифровой электроники открыли в БГПУ
Качаловская посоветовала организаторам шоу "Мисс Вселенная - 2024" поучиться у белорусских коллег
В Дрогичинском районе состоялся митинг, посвященный 80-й годовщине гибели полка НКВД
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В связи с интенсивными снегопадами в Турции отменены занятия в школах
Белорусские полярники приступили к выполнению научных программ в Антарктиде
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