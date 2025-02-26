3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
Второй раунд американо-российских переговоров пройдет в Стамбуле 27 февраля - Лавров
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d863080-45d5-44b5-9dca-15c61d5f5647/conversions/82cb4ed5-bc62-42e0-82e0-bdd9a2e4b572-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d863080-45d5-44b5-9dca-15c61d5f5647/conversions/82cb4ed5-bc62-42e0-82e0-bdd9a2e4b572-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d863080-45d5-44b5-9dca-15c61d5f5647/conversions/82cb4ed5-bc62-42e0-82e0-bdd9a2e4b572-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d863080-45d5-44b5-9dca-15c61d5f5647/conversions/82cb4ed5-bc62-42e0-82e0-bdd9a2e4b572-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОб их содержании пока ничего не известно
Россия США инвато2025-02-26T15:08:36.000000Z00
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что второй тур американо-российских переговоров состоится в Стамбуле 27 февраля.
Об их содержании пока ничего не известно. После первого тура переговоров, который состоялся 18 февраля в Эр-Рияде, резко активизировались контакты между Москвой и Вашингтоном. В обеих столицах теперь вполне уверенно говорят о возможности скорого перемирия в Украине.