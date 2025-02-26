Второй раунд американо-российских переговоров пройдет в Стамбуле 27 февраля - Лавров

Об их содержании пока ничего не известно. После первого тура переговоров, который состоялся 18 февраля в Эр-Рияде, резко активизировались контакты между Москвой и Вашингтоном. В обеих столицах теперь вполне уверенно говорят о возможности скорого перемирия в Украине.