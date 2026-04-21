ВЦИОМ: 75 % россиян назвали Беларусь успешным регионом
Автор:Редакция news.by
Три четверти россиян (75 %) считают Беларусь успешным регионом. А 83 % называют страну надежным партнером на международной арене. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Так, за последние 10 лет успех и надежность страны уверенно растут. Эксперты связывают эту динамику с глубокой экономической интеграцией в рамках Союзного государства, совместными импортозамещающими проектами, а также единым транспортным и энергетическим пространством.