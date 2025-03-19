3.68 BYN
3.06 BYN
3.35 BYN
Вучич рассказал, когда будет утверждена отставка премьер-министра Сербии
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df0710c4-8d75-4337-80b5-6c16702855f6/conversions/6f3aa74a-9f26-47d9-b188-373c4b57bcbc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df0710c4-8d75-4337-80b5-6c16702855f6/conversions/6f3aa74a-9f26-47d9-b188-373c4b57bcbc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df0710c4-8d75-4337-80b5-6c16702855f6/conversions/6f3aa74a-9f26-47d9-b188-373c4b57bcbc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df0710c4-8d75-4337-80b5-6c16702855f6/conversions/6f3aa74a-9f26-47d9-b188-373c4b57bcbc-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЗатем до 18 апреля должно быть сформировано новое правительство
flag-of-serbia-envato2025-03-19T10:17:26.000000Z00
Парламент Сербии на этой неделе утвердит отставку премьер-министра страны. Об этом заявил Президент Александр Вучич.
Затем до 18 апреля должно быть сформировано новое правительство. В противном случае придется назначить внеочередные выборы на июнь нынешнего года.
Политические изменения в Сербии протекают на фоне попытки цветной революции, координируемой извне. Эксперты отмечают, что это стало частью акции мести политику Вучичу за его многополярную политику.
15 марта в Белграде состоялся самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста. И хотя он прошел без серьезных инцидентов, президент Сербии заявил, что не позволит улице довести страну до катастрофы.