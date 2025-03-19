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Вучич рассказал, когда будет утверждена отставка премьер-министра Сербии

Парламент Сербии на этой неделе утвердит отставку премьер-министра страны. Об этом заявил Президент Александр Вучич.

Затем до 18 апреля должно быть сформировано новое правительство. В противном случае придется назначить внеочередные выборы на июнь нынешнего года.

Политические изменения в Сербии протекают на фоне попытки цветной революции, координируемой извне. Эксперты отмечают, что это стало частью акции мести политику Вучичу за его многополярную политику.

15 марта в Белграде состоялся самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста. И хотя он прошел без серьезных инцидентов, президент Сербии заявил, что не позволит улице довести страну до катастрофы.

ВучичСербия