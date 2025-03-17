В Сербии не пройдут методы киевского майдана 2014 года, заявил президент этой страны Александр Вучич, комментируя распространение фейков о якобы применении властями на протесте 15 марта звуковой пушки.

Он уточнил, что у сербской армии в арсенале вообще нет подобного оружия, а на фото якобы с такой пушкой представлена обычная антидроновая. Вучич также прокомментировал заявления псевдоактивистов, которые вовсю трубят об ухудшении их самочувствия после протестов.

Когда все кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Никто из демонстрантов не обратился 15 марта за медицинской помощью с последствиями якобы применения аудиоустановки. Александр Вучич

Как отметил сербский лидер, тогда они догадались на следующий день подослать своих активистов, чтобы те говорили, что им стало плохо. То же самое делали на майдане в Киеве, когда в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича летели обвинения якобы о том, что он привел снайперов, которые стреляли в людей.