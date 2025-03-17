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Вучич: В Сербии не пройдут методы киевского майдана 2014 года
В Сербии не пройдут методы киевского майдана 2014 года, заявил президент этой страны Александр Вучич, комментируя распространение фейков о якобы применении властями на протесте 15 марта звуковой пушки.
Он уточнил, что у сербской армии в арсенале вообще нет подобного оружия, а на фото якобы с такой пушкой представлена обычная антидроновая. Вучич также прокомментировал заявления псевдоактивистов, которые вовсю трубят об ухудшении их самочувствия после протестов.
Когда все кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Никто из демонстрантов не обратился 15 марта за медицинской помощью с последствиями якобы применения аудиоустановки.
Как отметил сербский лидер, тогда они догадались на следующий день подослать своих активистов, чтобы те говорили, что им стало плохо. То же самое делали на майдане в Киеве, когда в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича летели обвинения якобы о том, что он привел снайперов, которые стреляли в людей.
Так стали говорить и в Сербии, что Александр Вучич стрелял в свой народ. Хоть пострадавших и нет, но их нужно было выдумывать, как и звуковую пушку. "Это все наглая ложь, которой пытаются разрушить Сербию", - заключил президент.