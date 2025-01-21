Выборы не признавать! Европарламент призывает не соглашаться с итогами выборов в Беларуси

Депутаты Европарламента в резолюции по Беларуси намерены призвать страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в нашей стране. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Европарламента, сообщила БЕЛТА.

Европарламент вновь заявляет о своем непризнании избрания Александра Лукашенко на пост Президента Беларуси, считает нынешний режим в стране "нелегитимным, незаконным и преступным". Кроме того, из документа следует, что Европарламент "подтверждает свою непоколебимую поддержку белорусского народа в его стремлении к демократии, свободы и прав человека".

В проекте резолюции также осуждается "отсутствие свободы, справедливости и прозрачности" в преддверии президентских выборов в Беларуси. Там же содержится призыв к странам Евросоюза и международному сообществу категорически отвергнуть предстоящие выборы в Беларуси и предвыборную кампанию как фикцию. Таким образом, речь идет о непризнании выборов, которые даже не состоялись и результаты которых неизвестны.

В документе указывается, что выборы "не отвечают минимальным международным стандартам демократических выборов". Европарламент призывает страны Евросоюза и международное сообщество продолжать не признавать легитимность Александра Лукашенко в качестве Президента после 26 января 2025 года и призывает "провести свободные и справедливые выборы в Беларуси.