Высший руководитель Ирана может стать следующей жертвой удара ЦАХАЛ

Он добавил, что сейчас Израиль всячески демонстрирует готовность начать бить по более крупной цели после того, как произошло ослабление ливанского шиитского движения "Хезболла" и радикального палестинского движения ХАМАС.

Верховный лидер Ирана неоднократно заявлял о планах США превратить Израиль в свой инструмент ради получения через него ресурсов в регионе и говорил о том, что США поощряют шаги Тель-Авива, которые приводят к расширению зоны боевых действий на Ближнем Востоке.