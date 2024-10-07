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Высший руководитель Ирана может стать следующей жертвой удара ЦАХАЛ

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи может стать следующей целью удара ЦАХАЛ. Такое предположение высказал бывший советник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

Он добавил, что сейчас Израиль всячески демонстрирует готовность начать бить по более крупной цели после того, как произошло ослабление ливанского шиитского движения "Хезболла" и радикального палестинского движения ХАМАС.

Верховный лидер Ирана неоднократно заявлял о планах США превратить Израиль в свой инструмент ради получения через него ресурсов в регионе и говорил о том, что США поощряют шаги Тель-Авива, которые приводят к расширению зоны боевых действий на Ближнем Востоке.

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