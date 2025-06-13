3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Выживший в авиакатастрофе в Индии: Самолет заглох через минуту после взлета
Единственный выживший в авиакатастрофе, произошедшей 12 июня в Индии, рассказал свою историю трагедии.
38-летний Вишвас Кумар заявил, что самолет заглох через минуту после взлета. Свет на борту сменился с зеленого на белый, а затем судно врезалось в общежитие для медиков.
Вишвас Кумар, выживший в авиакатастрофе:
"Все происходило у меня на глазах. Я сам не могу поверить, как мне удалось выбраться оттуда живым, потому что какое-то время я думал, что тоже умру. А когда я открыл глаза, то почувствовал что жив, поэтому я попытался отстегнуть ремень безопасности, и мне удалось сбежать оттуда. На моих глазах погибли все стюардессы и другие пассажиры".
Вишвас летел вместе с братом по имени Аджай. Он, как и 240 человек на борту, погиб.
Тем временем следователи и эксперты рассматривают четыре причины трагедии. Среди основных - столкновение с птицами, неисправность двух двигателей, загрязнение топлива и перегрузка.