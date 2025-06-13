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Выживший в авиакатастрофе в Индии: Самолет заглох через минуту после взлета

Единственный выживший в авиакатастрофе, произошедшей 12 июня в Индии, рассказал свою историю трагедии.

38-летний Вишвас Кумар заявил, что самолет заглох через минуту после взлета. Свет на борту сменился с зеленого на белый, а затем судно врезалось в общежитие для медиков.

Вишвас Кумар, выживший в авиакатастрофе:

"Все происходило у меня на глазах. Я сам не могу поверить, как мне удалось выбраться оттуда живым, потому что какое-то время я думал, что тоже умру. А когда я открыл глаза, то почувствовал что жив, поэтому я попытался отстегнуть ремень безопасности, и мне удалось сбежать оттуда. На моих глазах погибли все стюардессы и другие пассажиры".

Вишвас летел вместе с братом по имени Аджай. Он, как и 240 человек на борту, погиб.

Тем временем следователи и эксперты рассматривают четыре причины трагедии. Среди основных - столкновение с птицами, неисправность двух двигателей, загрязнение топлива и перегрузка.

Индияавиакатастрофасамолет