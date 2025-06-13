Выживший в авиакатастрофе в Индии: Самолет заглох через минуту после взлета

38-летний Вишвас Кумар заявил, что самолет заглох через минуту после взлета. Свет на борту сменился с зеленого на белый, а затем судно врезалось в общежитие для медиков.

"Все происходило у меня на глазах. Я сам не могу поверить, как мне удалось выбраться оттуда живым, потому что какое-то время я думал, что тоже умру. А когда я открыл глаза, то почувствовал что жив, поэтому я попытался отстегнуть ремень безопасности, и мне удалось сбежать оттуда. На моих глазах погибли все стюардессы и другие пассажиры".