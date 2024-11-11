Взрыв прогремел в Турции на предприятии по производству взрывчатки. Известно о гибели 12 человек, 3 серьезно пострадали. Детонация была такой силы, что ощущалась в соседнем городе как средней силы землетрясение. Власти полностью исключают возможность диверсии. Причиной инцидента, вероятно, стало нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами.