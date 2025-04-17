Взрыв разрушил здание военного завода Northrop Grumman в американском штате Юта

Одно из зданий предприятия американского военно-промышленного концерна Northrop Grumman, расположенного в штате Юта, разрушено в результате взрыва. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Шериф округа Бокс-Элдер заявил, что причина взрыва пока не установлена. Судя по опубликованным офисом шерифа кадрам, одно из зданий завода, занимающегося производством твердотопливных ракетных двигателей, полностью разрушено.