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Взрыв разрушил здание военного завода Northrop Grumman в американском штате Юта

Взрыв разрушил здание военного завода Northrop Grumman в американском штате Юта

Одно из зданий предприятия американского военно-промышленного концерна Northrop Grumman, расположенного в штате Юта, разрушено в результате взрыва. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Шериф округа Бокс-Элдер заявил, что причина взрыва пока не установлена. Судя по опубликованным офисом шерифа кадрам, одно из зданий завода, занимающегося производством твердотопливных ракетных двигателей, полностью разрушено.

На видеозаписи очевидцев виден столб дыма, поднимающийся над объектом. О возможном выбросе в атмосферу опасных веществ не сообщается.

СШАвзрыв