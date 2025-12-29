Washington Post: 717 компаний-единорогов разорились в 2025 году

Причем речь идет о компаниях, которые относятся к числу крупных, т.е. чья стоимость оценивается в миллиард долларов и выше. Именно по ним сильнее всего ударили инфляция и повышение импортных тарифов. Только за год количество так называемых мегабанкротств выросло на 17 %. По состоянию на декабрь, за этот год разорились 717 так называемых компаний-единорогов.



Washington Post называет это признаком назревания крупного экономического кризиса. За последние десятилетия в стране сформировалась довольно значительная прослойка компаний с сугубо виртуальной капитализацией. Потеря фиктивного капитала в такой ситуации просто неизбежна.