Washington Post: Запад будет вкладывать миллиарды долларов в ВПК Украины

Украина получит 1,5 млрд долларов на производство артиллерии, ударных беспилотников, ракет и противотанковых систем от ряда стран. Это Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия. На неназванных условиях в соглашении участвует и Германия.



Инвестиции выполняются в рамках новой стратегии Запада для Киева, которая предполагает использование украинских военно-промышленных предприятий. Об этом сообщила газета Washington Post.

