Washington Post: Запад будет вкладывать миллиарды долларов в ВПК Украины
Автор:Редакция news.by
Украина получит 1,5 млрд долларов на производство артиллерии, ударных беспилотников, ракет и противотанковых систем от ряда стран. Это Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия. На неназванных условиях в соглашении участвует и Германия.
Инвестиции выполняются в рамках новой стратегии Запада для Киева, которая предполагает использование украинских военно-промышленных предприятий. Об этом сообщила газета Washington Post.
Планируется, что развитие ВПК Украины позволит стране утроить объемы производства вооружений и снизить зависимость от западных поставок. Также "ястребы" войны рассчитывают на поставки передовых беспилотных технологий уже для армий США и Европы.