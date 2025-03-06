Ядерная риторика президента Франции - это угроза Москве. Комментарий Лаврова

"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать - Наполеона, Гитлера - господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: "Надо завоевать Россию, надо Россию победить". А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе".