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Ядерная риторика президента Франции - это угроза Москве. Комментарий Лаврова
Москва считает ядерную риторику президента Франции Макрона угрозой России.
Накануне в обращении к нации глава французского режима заявил, что "будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне" и категорически отверг любые возможности перемирия. Россию он назвал "главной угрозой для Франции" и назвал ядерное оружие средством защиты европейской безопасности.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать - Наполеона, Гитлера - господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: "Надо завоевать Россию, надо Россию победить". А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе".
Макрон сделал несколько воинствующих заявлений о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров.
Глава МИД России отметил, что никто не запрещает Макрону позвонить президенту Путину.
Фото ТАСС