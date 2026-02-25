Если бы у Зеленского была ядерная бомба, применил бы он ее или нет? Киев высказывал сожаление, что у него ее нет.

Фронт трещит так, что "элитные" легионы зарубежных наемников бросают в мясные штурмы. Американские деньги уже не текут рекой, а Европа бряцает пока не пустыми, но прохудившимися карманами.

Служба внешней разведки России выдает информацию, от которой у нормального человека волосы на загривке шевелятся. Лондон и Париж всерьез обсуждают передачу Киеву ядерного оружия. Причем, не просто поставить чемодан с кнопкой, а они хотят провернуть схему под названием "это все Украина сама сделала".

Положение у ВСУ аховое. Европа устала, США почти слились, людей нет. Нужен козырь, который мгновенно переведет игру в другую плоскость. Ядерный козырь - это именно тот самый джокер. Причем, как справедливо заметили, это оружие будет нацелено не только на Россию, но и на Беларусь. Зеленский теперь постоянно упоминает "Орешник" на нашей территории, и разве человек, у которого рейтинги падают, а армия отступает, не воспользуется возможностью эскалации? Ядерное оружие превращает любого политика из марионетки в игрока. Для него это оружие сохранения кресла. Мир окажется на грани третьей мировой не потому, что Украина хочет победить, а потому, что одна агонизирующая власть захочет продлить себе жизнь, приставив пистолет к виску всей планеты.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"К любым заявлениям, касающимся ядерного оружия, нужно относиться более чем серьезно. Существует Договор о нераспространении ядерного оружия. И те государства, которые пытаются создать свое ядерное оружие, - например Иран, - подвергаются жесточайшему давлению со стороны Запада и США. В то же время западные страны очень избирательно относятся к исполнению данного договора. Так, Израиль создал ядерное оружие - и никакого давления, никаких санкций в отношении Израиля не было. Есть большое опасение, что аналогичным образом Запад может отнестись и к украинскому ядерному проекту, поскольку Украина, как и Израиль, является их союзником".

Расформировали элитный "Легион свободы". По данным французского Le Monde, иностранцев пускают на мясные штурмы. По оценкам, потери среди легионеров достигли 80 %. Идет пятый год войны. Так ядерный гамбит - попытка сэкономить. Цели Запада прежние - нанести стратегическое поражение России, ослабить ее, усилить позицию Киева хоть на переговорах, а еще лучше - на фронте.

Уже просто наличие ядерной бомбы дает Киеву серьезный вес. Старые европолитики, Великобритания и Франция, видят в ядерном трансфере способ быстро перевернуть шахматную доску. Но ядерная бомба у Киева - это как лечить головную боль гильотиной: быстро, но фатально. Если Украина ее получит, мир превратится в рулетку с заряженным револьвером. Запад преследует цель доминирования, маскируя ее под "помощь демократии", но это приведет к эскалации, к миру, где каждый захочет свой "ядерный щит".