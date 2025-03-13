Забастовка работников общественного транспорта парализовала движение в Берлине

Забастовка также не затронула ряд городских электричек и региональных поездов, но уже ясно, что транспортный коллапс неизбежен. Ежедневно общественным транспортом в Берлине пользуются несколько миллионов пассажиров.

Основной конфликт - финансовый. Профсоюз требует повышения зарплат для 16 тысяч сотрудников, а также выплаты 13-го оклада. Но для транспортной компании это дополнительные расходы в 250 миллионов евро ежегодно, на которые она пойти не готова. Решающий раунд переговоров назначен на эту пятницу. Если стороны не договорятся, машинисты и водители автобусов грозятся объявить бессрочную забастовку.