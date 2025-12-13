Забастовка в Португалии парализовала транспортную систему страны

Всеобщую забастовку провели крупные профсоюзы Португалии, парализовав транспортную систему страны. Встало метро, были отменены десятки авиарейсов, не работали государственные и частные предприятия.

Тысячи людей вышли на марш протеста против реформы трудового законодательства. Трудящиеся недовольны тем, что новые правила упрощают увольнения на малых и средних предприятиях и сокращают социальные гарантии.