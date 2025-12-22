3.68 BYN
Закрытие заводов, отток мозгов и растущая зависимость от Китая: в чем причины заката Европы
Европейские управленцы в последние годы показывают все более очевидные суицидальные склонности. Большой и некогда мощный ЕС с удивительным упорством своими же руками толкают в бездну экономической и политической безнадеги.
Все настолько тревожно и почти фатально, что даже ставшая популярной фраза "закат Европы", похоже, не отражают глубину упадка и масштабы внутреннего раздора. До чего докатилась Европа? Каковы ее нынешние потери и что ей грозит в дальнейшем?
Еще ЕС недавно был экономическим гигантом, на чью долю приходилась треть мирового производства. Сегодня картина иная: Доля мирового ВВП упала с 27 до 14 %.
Лишение технологического преимущества, демографическая яма, закрытие предприятий и повальная безработица. "Европейский сад" при Украине и глобалистах угасает медленно, но верно.
Дыры в экономике
От экономики всеобщего благосостояния к "тупику устойчивости" - именно так аналитики называют ситуацию в ЕС. Пациент скорее жив, чем мертв - еще одно определение. И это считается неплохим результатом для европейской экономики в 2025 году.
Жирные времена точно в прошлом: пояса потуже приходится затягивать всем, ведь даже главный локомотив еврозоны - Германия, который год тормозит и с трудом движется дальше, теряя по пути крупные бренды и флагманы производства: кто-то попросту закрывается, кто-то релоцируется за океан или в Китай.
Германский Институт научно-экономических исследований еще осенью констатировал, что "немецкая экономика по-прежнему находится в кризисе. Ожидается, что после стагнации в первой половине 2025 года валовой внутренний продукт с поправкой на цены вырастет на 0,2 % в текущем году. Компании во всех секторах экономики сообщают о сохранении низкого спроса и ухудшении их конкурентных позиций на международном уровне".
Рынок труда, разумеется, чутко реагирует на промышленные потери. Ожидается, что в 2025 году число занятых увеличится только на 19 тыс. человек, то же время, на улице окажутся 155 тыс. немцев, а уровень безработицы вырастет до 6,3 %.
Факт
С начала года в Европе закрылись 72 крупных промышленных предприятия. По данным Европейского мониторинга реструктуризаций, первенство принадлежит Испании - 17 % прекративших работу заводов, во Франции - 14 %, в Чехии и ФРГ - по 11 %. Работу потеряли 18 тыс. человек. В Германии в 2024 году закрылись более 196 тыс. компаний, число закрытий крупных компаний удвоилось из-за высокой стоимости энергии и труда.
Таких шоковых потрясений для экономики не было даже в период пандемии. Производственный сектор стал резко проигрывать в конкуренции. Цена на продукцию начала расти из-за отказа от российских энергоносителей. Деиндустриализация стала новой европейской реальностью.
Кто радует, так это предприятия оборонки. Например, Rheinmetall и Hensoldt, которые "в последние годы пережили настоящий бум", пишет немецкий "Фокус". Взяв курс на противостояние с Россией и милитаризацию, Европа пролила на свои предприятия военно-промышленного комплекса золотой дождь. Как отмечают экономисты, Rheinmetall рассчитывает получить заказы на 300 млрд евро на одно лишь производство снарядов в течение пяти следующих лет.
Оживить экономику за счет милитаризации и экспансии военного производства у Брюсселя не получается. Конечно, акции оборонных компаний растут, но если ВПК в шоколаде, то другие отрасли не в силах залатать дыры. Российский МИД оценил потери европейской экономики из-за санкций против Москвы в 1,6 трлн евро.
Патенты и пустота
Британская The Telegraph и вовсе называет ситуацию в евро-экономике "обреченной". Еще один удар - патентный обвал. Проще говоря, своими технологиями ЕС уже никого не удивляет. Тема, которую на фоне закрытия европейских заводов словно и не замечают. В начале нулевых на страны ЕС приходилось каждое третье изобретение в мире.
За последние 30 лет в Европе появилось лишь несколько компаний, рыночная капитализация которых приблизилась к 100 млрд евро. А технологическая зависимость от китайского импорта за последние 10 лет выросла двукратно - с 250 до 500 млрд евро.
Специалисты связывают технологическое голодание ЕС с "жирными" контрактами из США и Китая. Молодым ученым больше неинтересно оставаться на работу в Европе. И дело не только в деньгах - по масштабу бюрократии и цен на энергоносители Брюссель и сателлиты улетели далеко вперед.
Даже лучшие умы Евросоюза зависят в том числе и от цен на энергоносители.
Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии":
"В 2024 году 270 тыс. образованных, трудоспособных, работающих граждан Германии покинули страну. И это не только предприятие, потому что был серьезный отток предприятий, когда началась СВО и появились проблемы. С дорогой электроэнергией и газом средний бизнес решил покинуть Германию. А там ввели налог на отъезд, то есть, если ты сейчас покидаешь Германию и хочешь свое предприятие, или даже когда просто частник покидает Германию, он должен заплатить налог за отъезд из Германии. То есть вас еще и оберут".
Готовы ли еврочиновники идти на уступки ученым и бизнесу? Нет. Владелец химического гиганта Ineos Джим Рэдклифф назвал правила в ЕС "долбанутыми", его поддержал и французский миллиардер.
Китай у порога
11 сентября 2025 года - дата, когда немцы окончательно сдали престижную позицию автомобильного гегемона. Международный автосалон в Мюнхене показал - Китай впереди.
На IAA-2025 производители из поднебесной представили 116 экземпляров своих автомобилей. В основном премьеры из КНР - "электрички" среднего и премиум класса, именно в эти категории потребителей всегда били немецкие гиганты.
За первые 6 месяцев 2025 года в Германии зарегистрировали 35 тыс. китайских новинок. Общая доля рынка у машин из КНР - 9.5 %, но ее рост не причина, а следствие.
Audi закрыло завод в феврале 2025 года, Порше сворачивает линейку, Mercedez тоже считает огромные потери. Прибыль упала на 50 %.
Факт
По данным исследования британской консалтинговой компании, операционная прибыль крупнейших концернов Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz рухнула на 76 %. Это минимальный показатель с кризисного 2009 года. Особенно болезненным оказался китайский рынок: продажи немецких машин там упали на 9 %.
На фоне снижения доходов немецкие компании массово сокращают сотрудников. Так Volkswagen закроет завод в ФРГ впервые за свою 88-летнюю историю из-за финансовых проблем, пишет The Financial Times. Закрытие завода в Дрездене является частью программы VW по сокращению 35 тыс. рабочих мест в Германии.
Немецкий автопром как лакмусовая бумажка для всей Европы, ведь заводы у автоконцернов есть в Чехии, Словакии, Италии, Франции и других государствах ЕС.
Итак, диагноз ясен: Европа страдает от хронических болезней. е симптомы - регуляторный паралич, энергетическое самоубийство, демографический коллапс и потеря инновационного духа. Лекарства известны, но пациент отказывается их принимать, предпочитая жить в прошлом. Украинский кризис, энергетический шок, Трамп - эти встряски не излечили болезнь, а лишь обострили ее течение. В европейской палате все сложнее дышать.
Европа вступила в фазу полураспада. Рождаемость - рекордно низкая, население сокращается, а элиты думают только о войне и своем кармане. Почему ЕС больше не ключевой игрок и к чему приведет этот путь, смотрите в программе "Понятная политика".