Залеты украинских БПЛА парализовали туристический сезон в Латвии

В Латвии туризм оказался под угрозой срыва, и все из-за украинских беспилотников.

Как пишет Рейтер, около 500 местных компаний находятся на грани финансового краха. В разгар сезона гостевые дома пустуют, есть массовые отмены свадеб и экскурсий: люди боятся воздушных тревог. Число бронирований из-за падений дронов в регионе снизилось на 40 %.

Местные власти предприняли интересный ход: для укрепления туристической отрасли латвийское Министерство экономики планирует направить 1,5 млн евро на участие представителей сферы в выставках и конференциях.