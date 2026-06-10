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Залеты украинских БПЛА парализовали туристический сезон в Латвии
Автор:Редакция news.by
В Латвии туризм оказался под угрозой срыва, и все из-за украинских беспилотников.
Как пишет Рейтер, около 500 местных компаний находятся на грани финансового краха. В разгар сезона гостевые дома пустуют, есть массовые отмены свадеб и экскурсий: люди боятся воздушных тревог. Число бронирований из-за падений дронов в регионе снизилось на 40 %.
Местные власти предприняли интересный ход: для укрепления туристической отрасли латвийское Министерство экономики планирует направить 1,5 млн евро на участие представителей сферы в выставках и конференциях.
В последнее время беспилотники ВСУ часто залетают и даже падают в Прибалтике. На этом фоне в Латвии премьер и министр обороны ушли в отставку.