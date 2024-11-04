Запад боится за будущее НАТО

Те дни, когда европейцы могли считать США своим щитом, прошли, - полагают обозреватели агентства. Подчеркивается, что без усилий Штатов Украина обречена. Даже если военная помощь не прекратится сразу же. Уже сейчас можно утверждать, что "воля украинцев к сопротивлению русским ослабевает". Ранее и президент Чехии заявил, что Трамп попытается завершить украинский конфликт и договориться с Путиным. И это не в интересах Киева или Европы.