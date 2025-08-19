Запад ищет площадку для переговоров России и Украины

На Западе уже активно обсуждают формат возможной встречи Владимира Путина и Зеленского. Президент Франции предположил, что саммит может состояться в Женеве, СМИ же выдвигают еще ряд стран: Италия или Венгрия. Подогревает тему и госсекретарь США. Рубио заявил, что российский лидер подтвердил готовность встретиться с Зеленским.

"Сам факт, что Путин говорит: "Хорошо, я встречусь с Зеленским", это большое дело. Я не утверждаю, что они выйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не утверждаю, что они выйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, это важно. Этого не происходило 3 с половиной года".