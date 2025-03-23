Запад решил устроить еще один Майдан на улицах Сербии

Начало марта 2025 года в Белграде запомнится очередной попыткой цветной революции. Спокойную жизнь столицы Сербии прервала масштабная акция протеста. О том, как страну вновь пытаются развалить, в рубрике "Полная Европа".

Западные доброжелатели делают успехи в искусстве переворотов. Они сумели объединить все мелкие причины недовольства граждан и превратить их в мощную антиправительственную волну.

Разжигатели войн сумели вбить в головы сербов, что трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где из-за обрушения навеса погибли 15 человек, - лишь верхушка айсберга, а правительство полностью коррумпировано.

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О том, что 15 марта в Белграде пройдет масштабный марш всех недовольных, стало известно заранее. Были готовы и власти, и полиция, и даже сторонники президента Сербии Александра Вучича.

В сам день на улицы вывалилось столько людей, что им наверняка самим стало страшно. Удивительно, но к неокрепшим умам студентов, которых взбудоражили собственные преподаватели, подключилось и взрослое поколение. Как оценила полиция, всего в протестах приняли участие чуть более 100 тыс. человек, по заверениям оппозиции - около миллиона.

Александр Вучич:

"Мы хорошо поняли послание, все официальные лица, стоящие у власти, должны понимать его, когда собирается так много людей. Нам придется измениться самим и многому научиться. С другой стороны, я надеюсь, что остальные хорошо поняли послание большинства жителей Сербии о том, что граждане Сербии не хотят цветных революций, что они не хотят насилия и хотят сменить правительство на выборах".

Такое заявление сербского лидера могло бы стать прекрасным подведением итога прошедшего своеобразного диалога "народ - власть". Тут не обошлось без пострадавших - 56 человек получили травмы. 22 провокатора арестованы, они активно действовали в толпе, нападая и на протестующих, и на полицию.

Сербских властей обвинили в применении акустического оружия. В один момент люди, как по команде, кинулись врассыпную с проезжей части.

Что это было, сложно сказать однозначно. Но власти уверяют, что они здесь ни при чем. Президент Вучич призвал тщательно расследовать обвинения и наказать всех виновных. Для того чтобы понять, была ли это операция Запада или хорошо спланированный и отрепетированный перформанс, пообещал даже пригласить специалистов из ФБР и ФСБ.

"Это то, что они делали на Майдане. На наших улицах не было звуковой пушки. Они придумали еще одну ложь", - заявил Александр Вучич.

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Сегодня исход митингов в Сербии трудно предсказать, но ясно, что они направлены на то, чтобы добиться ухода действующего президента и поражения тех политических сил, которые с ним ассоциируются. А с приходом новых, заточенных на Запад, может завершиться история, начатая еще в Югославии, когда независимую страну решили насильственно растоптать, развалить и подчинить. Но не получилось, в том числе благодаря Беларуси.