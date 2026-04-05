Запасы топлива в ЕС исчерпаются к 20 апреля, предполагают эксперты

Аэропорты в Италии объявили об ограничениях на заправку коммерческих авиарейсов. Новые правила действуют до 9 апреля. Причина - резкое снижении запасов авиакеросина. Теперь заправляться будут санитарные и правительственные самолеты, а потом обычные перевозчики. При этом в аэропортах Венеции, Тревизо и Болоньи в бак одного лайнера заливают не более 2 тонн керосина.